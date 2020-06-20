Не для сбора подписей, а «солидарности» ради? В Бобруйске прошло несанкционированное массовое мероприятие

Вчера вечером на улице Минской прошел так называемый «пикет солидарности». Несмотря на введенный в городе масочный режим и настоятельные рекомендации Минздрава о социальном дистанцировании, люди выстроились в живую цепь начиная от перекрестка улиц Минской и Крылова до магазина "Копеечка". С какой целью? Не каждый отвечал вразумительно. Складывалось впечатление, что на людей посмотреть, да себя показать. А между тем: будут ли солидарны с народом те, кто призывал их выходить на этот пикет, когда больницы переполнятся? Риторический вопрос.

Возвращаясь к улице Минской: правоохранители тактично предупреждали бобруйчан о противоправности их действий. Кто-то внимал их словам и расходился, кто-то игнорировал. А между тем подобного рода «сходкам» есть место на страницах КоАП – ст.23.34: участие в несанкционированном массовом мероприятии. Ознакомиться с ней, чтобы избежать риска административного наказания, можно здесь.

Мы живем в правовом государстве, где защищаются и отстаиваются наши права и свободы. Зачем же, а главное – ради чего, нарушать законы нам? У каждого есть право на выбор, и никто на него не посягает. А выражать солидарность можно и цивилизованными способами, например, на санкционированных пикетах по сбору подписей.