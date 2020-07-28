Научат кататься на коньках и держать клюшку! Ледовый дворец приглашает бобруйчан 2 августа на «Семейный час»

Администрация Хоккейного клуба «Бобруйск» приглашает семьи города посетить обучающие занятия на коньках 4+.

На занятиях каждый член семьи сможет научиться кататься на коньках, держать клюшку, контролировать шайбу, поиграть со своим ребенком в пас, а также совершать набросы на ворота.

С раннего детства мы знаем, что хоккей – спорт для настоящих мужчин. А уж фразу «трус не играет в хоккей» все явно уже выучили наизусть. Хоккей действительно развивает у вашего чада уйму положительных качеств, в частности, выносливость, реакцию, координацию движений и волю к победе. Также ребенок учится быть смелым и умению чувствовать коллектив, свою команду.

Занятия в эти часы – это не только развлечение, но и возможность получить семьей заряд здоровья и бодрости.

Дата: 2 августа.

Начало: 13.00.

Стоимость: 5 рублей без проката коньков.

Подробная информация по телефону 8029-608-85-91.