Научат кататься на коньках и держать клюшку! Ледовый дворец приглашает бобруйчан 2 августа на «Семейный час»
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Администрация Хоккейного клуба «Бобруйск» приглашает семьи города посетить обучающие занятия на коньках 4+.
На занятиях каждый член семьи сможет научиться кататься на коньках, держать клюшку, контролировать шайбу, поиграть со своим ребенком в пас, а также совершать набросы на ворота.
С раннего детства мы знаем, что хоккей – спорт для настоящих мужчин. А уж фразу «трус не играет в хоккей» все явно уже выучили наизусть. Хоккей действительно развивает у вашего чада уйму положительных качеств, в частности, выносливость, реакцию, координацию движений и волю к победе. Также ребенок учится быть смелым и умению чувствовать коллектив, свою команду.
Занятия в эти часы – это не только развлечение, но и возможность получить семьей заряд здоровья и бодрости.
Дата: 2 августа.
Начало: 13.00.
Стоимость: 5 рублей без проката коньков.
Подробная информация по телефону 8029-608-85-91.