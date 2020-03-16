Народный казачий ансамбль «Вольница» выступил с концертом

15 марта в День Конституции Республики Беларусь и в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, народный казачий ансамбль «Вольница» учреждения культуры «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» выступил с концертом «Цвети, мой край, под небом журавлиным» в дочернем унитарном предприятии «Санаторий имени В.И.Ленина».
Зрителями концерта были не только отдыхающие из Беларуси, но и жители России. Программа получилась яркой, насыщенной и разнообразной. Зажигательное исполнение известных и любимых песен, от настоящих казаков и вокальной группы «Истоки», наполнило вечер казачьим задором и чудесным настроением.
Благодарными аплодисментами все присутствующие в зале приветствовали участников концерта и вместе с ними исполняли песни.
С особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью великого единого народа и гражданином своей страны!