Народный казачий ансамбль «Вольница» выступил с концертом

Зрителями концерта были не только отдыхающие из Беларуси, но и жители России. Программа получилась яркой, насыщенной и разнообразной. Зажигательное исполнение известных и любимых песен, от настоящих казаков и вокальной группы «Истоки», наполнило вечер казачьим задором и чудесным настроением.

Благодарными аплодисментами все присутствующие в зале приветствовали участников концерта и вместе с ними исполняли песни.

С особенной силой в этот день каждый ощутил себя частью великого единого народа и гражданином своей страны!