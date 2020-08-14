«Народные творцы» в Бобруйске обрисовали въездной знак и ряд других зданий

На утро после мирных протестов в Бобруйске злоумышленники с присущим вандализмом обрисовали знак на въезде в город. Также были выявлены надписи на жилых домах и зданиях по ул. Сикорского, Ленина, Славянской, Ванцетти. В школе №1 разбили окно. Кто были эти люди, пока неизвестно. Возможно даже те, кто постоянно критикует работу служб ЖКХ, выкладывая с гневными комментариями в сеть фото выбоин на асфальте или неподкрашенных стен подъезда. Вот и приходится коммунальщикам откладывать в сторону запланированные текущие дела и устранять такие вот "народные творчества". Все закрасили, но знак уже не выглядит как прежде...