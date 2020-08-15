На востоке Китая найдены останки нового вида динозавров

Останки нового вида динозавров обнаружили китайские палеонтологи в городе Чжучэн провинции Шаньдун в Восточном Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Эксперты идентифицировали найденную правую подвздошную кость как окаменелые останки анкилозавра. Новый вид они назвали Sinankylosaurus zhuchengensis.

Открытие нового вида вносит разнообразие в фауну динозавров, найденных в Чжучэне, и предоставляет больше информации о жизни этих доисторических животных, отметила представитель чжучэнского Центра изучения динозавров Чжан Янься.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Geological Bulletin of China (Геологический вестник Китая).

Чжучэн - одно из крупнейших кладбищ динозавров в мире. Общая площадь захоронения их останков здесь составляет 1600 кв.км. Китайские исследователи обнаружили первые фоссилии динозавров в Чжучэне в 1964 году. С тех пор во время раскопок в этом месте найдено более 10 видов динозавров.