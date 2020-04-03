На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Облачная с прояснениями погода, кратковременные осадки и сильный порывистый ветер ожидаются в Беларуси в пятницу 3 апреля.

Утром по крайнему северо-западу, а днем во многих районах страны ожидаются кратковременные осадки (дождь и мокрый снег). «Утром и днем 3 апреля на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с», - проинформировали в Гидрометцентре. Температура воздуха в Бобруйске утром: +4, днем: +12, вечером: +5.

В выходные в стране также сохранится порывистый ветер. В субботу 4 апреля облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки (мокрый снег и дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +2, днем от +5 до +12.

В воскресенье 5 апреля будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северу страны возможен небольшой кратковременный снег. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0… -6 (местами до -8), днем от +6 по северо-востоку до +14 по юго-западу республики.