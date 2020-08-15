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Происшествия

На пожаре в Бобруйском районе погиб мужчина

mogilevnews.by 37 0

На пожаре в Бобруйском районе погиб мужчина

В Бобруйском районе на пожаре погиб мужчина. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Рымовцы поступило 12 августа около 12.40.

На пожаре обнаружен погибший хозяин 1966 г.р. Причина пожара и гибели мужчины устанавливаются.

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