На пожаре в Бобруйском районе погиб мужчина
mogilevnews.by 37 0
В Бобруйском районе на пожаре погиб мужчина. По информации МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Рымовцы поступило 12 августа около 12.40.
На пожаре обнаружен погибший хозяин 1966 г.р. Причина пожара и гибели мужчины устанавливаются.
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