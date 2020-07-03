Красота рулит! На площадке Ледового дворца прошел конкурс «Автоледи» (дополнено)

Леди за рулем? Да! Многие смелые, независимые и уверенные в себе женщины довольно успешно, вопреки расхожему мнению, водят машину. И нисколько не уступают в этом представителям сильной половины человечества. Все чаще встречаются дамы, которым не только под силу оседлать своего железного коня, но и справиться с неисправностями под капотом. И мы в этом еще раз убедились на конкурсе «Автоледи 2020», который прошел сегодня на парковке у ледового дворца.

Организатором и идейным вдохновителем конкурса стали Бобруйская городская организация ОО «БРСМ», отдел ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, Бобруйская объединенная организационная структура ДОСААФ.

Для победы автоледи необходимо было справится с диагональной парковкой, змейкой, скоростными разворотами, осилить зачет по правилам дорожного движения. И это еще не все: учитывались и артистизм, и творческие таланты, а также украшение любимого железного коня.

В конкурсе состязались 9 автоледи абсолютно разных профессий. Знакомьтесь с участницами:

Елена Фурманова, учитель информатики из школы №34

Анастасия Беляева, культорганизатор УО «БГМК»

Снежана Курочкина, мастер ЗАО «БСМЗ»

Татьяна Грищенко, начальник отдела контроля качества ООО «БелТея»

Наталия Луцкая, юрисконсульт ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

Анна Грайко, педагог дополнительного образования ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Росквит»

Анастасия Белоручко, старшая медицинская сестра отделения реабилитации УЗ «БГП № 3»

Ирина Клочкова, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе ОАО «Белшина»

Лидия Горбач, преподаватель информатики и компьютерной графики УО «БГК имени Ларина»

Все девушки показали отличные успехи, борьба была жаркой. Но все же«Автоледи-2020» стала Снежана Курочкина. Жюри было покорено оригинальностью оформления и фактурой автомобиля Снежаны «Амазонка», а также филигранной манерой управления авто.