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На юге Китая обнаружили останки четырех видов динозавров

belta.by 32 0

На юге Китая обнаружили останки четырех видов динозавров

Окаменелые останки четырех видов динозавров недавно обнаружили на территории уезда Фусуй Гуанси на юге Китая.

"Сотни окаменелых ребер, бедер, малоберцовых костей, копчиковых позвонков динозавров были найдены во впадине Напай", - сообщил заместитель куратора Музея естественной истории Гуанси-Чжуанского автономного района Мо Цзиньюй.

По словам исследователей, останки принадлежат зауроподам, тероподам, орнитоподам и кератозаврам, а также другим позвоночным, в том числе рыбам, черепахам и крокодилам.

Однако раскопки проводились лишь на отдельных участках, поэтому ученые не исключают вероятности обнаружения в будущем крупных палеонтологических находок.

Впадина Напай, площадь которой составляет 150 кв. км, является одним из немногих мест в Азии, где в огромных количествах встречаются окаменелые останки животных раннего мелового периода. Первые открытия в этом районе были сделаны в 70-е годы прошлого столетия.

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