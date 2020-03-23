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Культура

На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут ехать с новыми песнями

belta.by 42 0

На «Евровидение» в 2021 году участники должны будут ехать с новыми песнями

На конкурс "Евровидение" в 2021 году участники должны будут ехать с новыми песнями, сообщается на официальном сайте конкурса.

В соответствии с правилами "Евровидения" песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году.

По своему усмотрению страны могут решить, кого из артистов отправить в 2021 году - представителя этого года или другого исполнителя.

"Евровидение" в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды), однако отменено из-за коронавируса. Для участия в нем от Беларуси был выбран коллектив VAL.

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