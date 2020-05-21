На благотворительные счета Минздрава на борьбу с COVID-19 поступило более Br5,7 млн и 171 тыс. евро

Минздрав обновил информацию о поступлении пожертвований на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования для борьбы с распространением COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Всего с 25 марта по 20 мая 2020 года на благотворительный счет в белорусских рублях поступило Br5 710 597,52, на счет в валюте - 171 339,32 евро", - отметили в пресс-службе.

В частности за 18 мая поступило Br18 855,37 от физических и юридических лиц, за 19 мая - Br5 251,66 исключительно от физлиц.

На 20 мая на благотворительных счетах оставалось более Br211 тыс. и 171,3 тыс. евро.

С благотворительного счета в белорусских рублях по состоянию на 20 мая перечислено около Br5,5 млн. В том числе УП "Белмедтехника" ушло Br4 683 020 (13 мая переведено более Br1 млн для закупки экспресс-тестов), РНПЦ эпидемиологии и микробиологии - более Br364,3 тыс., РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий - свыше Br102 тыс. (11 мая переведено Br11 тыс. для закупки двух центрифуг), Национальному антидопинговому агентству - Br350 тыс.

Как сообщалось, благотворительный счет был открыт в связи с многочисленными обращениями, которые шли в адрес Минздрава от бизнесменов страны, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, готовых внести пожертвования.

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