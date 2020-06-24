На 3 тысячи человек меньше зарегистрировалось на ЦТ в нынешнем году в Могилевской области

25 июня начинается централизованное тестирование. Абитуриенты будут сдавать ЦТ по белорусскому языку. Всего в текущем году по всем предметам в Могилевской области зарегистрировалось 24 912 человек (в 2019-ом – 27927).

Как сообщил методист Регионального центра тестирования БРУ Иван Тарадейко, как и в прошлые годы наиболее массовыми станут ЦТ по русскому языку и математике, 6 377 и 3 776 человек соответственно. Более 2,9 тысячи абитуриентов будут сдавать иностранные языки (около 2,5 тысячи – английский, 311 – немецкий, 87 – французский, 10 – испанский, 1 – китайский). Далее по массовости биология и физика (2 647 и 2 243). Историю Беларуси планируют сдать 1 846 человек. Наименьшее количество зарегистрировалось на Всемирную историю и география, 114 и 112 соответственно.