Мытье, дезинфекция подъездов и обновление дорожных покрытий в Бобруйске

Как и планировалось, в третьей декаде марта в Бобруйске начался ремонт дорог. В первую очередь тех, по которым осуществляется движение общест­венного транспорта, и подъездных путей к образовательным, медицинским учреждениям.

– До конца года нам необходимо произвести ремонт 21547 квадратных мет­ров городских улиц и дорог, – рассказал главный инженер КУП «ДЭП ­

г. Бобруйска» Сергей Пет­роченко. – Сплошным асфальтированием будет отремонтировано 1164 квадратных мет­ра дорожного покрытия. Эти работы выполнят на улице Батова от прос­пекта Строителей до АЗС, в переулке Б. Хмельницкого от улицы К. Маркса до Луговой, на Комсомольской улице от Железнодорожной до Октябрьской.

Работы проведут на улицах города, где есть критическая ямочность. Всего ямочный ремонт предстоит выполнить на площади 9907 квадратных метров.

Что касается капитальных ремонтов улиц, как сказал Сергей Михайлович, на этот год они пока не запланированы. На многострадальной улице Чехова проведут ямочный на площади 200 квад­ратных метров. А вот ремонтировать проезжую часть улицы Западной не планируют.

Для ремонта и содержания улично-дорожной сети города есть необходимая техника, функционирует асфальтовый завод. Для более качественной работы приобретено шесть ручных трамбовок.

На балансе КУП «Жилищное ремонтно-эксплутационное управление» Ленинского и Первомайского районов находятся 673 бобруйских двора. По площади это 3 миллиона 352 тысячи квадратных мет­ров. Чуть более трети из этого числа составляют асфальтированные территории. В 2019 году был произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на 24,9 тысячи квадратных метров дворовых территорий, что составляет 2,7 процента от общей площади таких дворов. На 2020 год запланировано отремонтировать 40 тысяч «квадратов» дворового асфальта.

Коммунальщики против вируса

Плановую работу по недопущению коронавирусной инфекции в жилищный фонд ведут сейчас ЖРЭУ Ленинского и Первомайского районов.

– Мытье и дезинфекция каждого подъезда жилого дома проводятся у нас два раза в неделю, – рассказывает начальник производственно-технического отдела Первомайского жилищного ремонтно-эксплуа­тационного управления Крис­тина Маркова. – Кроме того, входные двери, первые этажи, лифтовые кабины моются и дезинфицируются ручным опрыскивателем два раза в день. Еще у нас есть две

аэрозольные пушки, так называемые генераторы холодного тумана, обрабатываем ими первые этажи домов. Работники в защитных комбинезонах направляют сопло генератора в открытую дверь подъезда, и поток аэрозоля рассеивается внутри помещения. С этими пушками наши работники выезжают по графику в каждое ЖЭУ. Мытьем и дезинфекцией подъездов занимаются уборщицы, дворники, при необходимости привлекаем людей дополнительно.

Всего в нашем жилищном фонде вместе с общежитиями 1323 подъезда. Общежития, которых на территории управления 18, убираются и дезинфицируются ежедневно, по два раза в день – первые этажи и лифты. Кроме этого, ежедневно моем и два раза в неделю дези­н­­фицируем детские площадки, скамейки.

Для дезинфекции используются такие средства, как «Продез», «Логотез-фортэ», «Сандим-Д» и «Сандим-НУК» производства ЗАО «Бел­Асептика». Они были закуплены в большом объеме в начале апреля. Литр этого концентрата размешивается со ста лит­рами воды.

Конечно же, не остались без внимания коммунальщиков и городские улицы.

– Обрабатываем их, остановки общественного транспорта, пешеходные зоны два раза в неделю, – сообщил главный инженер КУП «ДЭП ­­

г. Бобруйска» Сергей Петроченко. – Дезинфицирующую жидкость берем на предприятии «Водоканал». У нас на улицах работает пять поливомоечных машин. А еще вручную при помощи мобильных распылителей дезинфицируем скамейки в пешеходных зонах, остановочные пункты, поручни.

Александр Удодов.

Фото Александра Анташкевича.