Мы трудной дорогой к победе пришли… Из истории освобождения нашего города в 1944-м

Три дня в упорных боях сражались войска 65-й армии под командованием генерал-­лейтенанта П.И. Батова за освобождение нашего города от немецко-­фашистских захватчиков. Только в нем было уничтожено свыше 5 тысяч гитлеровцев, захвачено в качестве трофеев 12 эшелонов с продовольствием, фуражом и снаряжением, 6 складов с солью, провиантом, обувью и боеприпасами, 100 исправных орудий и 480 автомашин, много другого военного имущества. Конечно, в сражении отличились многие соединения и части, заслуги которых надлежало по достоинству оценить.

Что просил командарм

Уже 29 июня командующий 65-й армией направил специальный рапорт командующему 1-м Белорусским фронтом генералу армии К.К. Рокоссовскому, в котором отмечал вклад в успех подчиненных и ходатайствовал о присвоении почетных наименований «Бобруйских» 115-й отдельной стрелковой бригаде, 92-му гвардейскому минометному Гомельскому Краснознаменному артиллерийскому полку, 922-му самоходному артполку, 1-й гвардейской моторизованной Краснознаменной инженерной бригаде и взаимодействовавшим с армией 2-й гвардейской штурмовой авиадивизии и 1-й бригаде речных кораблей Днеп­ровской военной флотилии.

Кроме того, Павел Иванович Батов просил представить к награждению орденом Ленина 543-й Речицкий истребительный противотанковый полк, орденами Красного Знамени – 354-ю и 356-ю стрелковые Калинковичские дивизии, 75-ю гвардейскую стрелковую Бахмачскую Краснознаменную дивизию, 235-й Новгород-Северский зенитный артполк и 143-й гвардейский армейский минометный Днепровский полк, а орденом Суворова 2-й степени – 147-ю армейскую пушечную артиллерийскую Речицко-Рогачевскую Краснознаменную бригаду, 17-ю гвардейскую танковую Орловскую бригаду, 15-ю гвардейскую танковую Речицкую бригаду, 1-ю гвардейскую Калинковичскую Краснознаменную мотострелковую бригаду и 14-ю инженерно-саперную Новгород-Северскую Краснознаменную бригаду.

Начальству виднее

В итоге же к своим названиям в 65-й армии прибавили наименование «Бобруйских» только 115-я отдельная стрелковая бригада под командованием полковника Андрея Николаевича Волкова и 1-я бригада речных кораблей во главе с капитаном 2-го ранга Степаном Максимовичем Лялько. Согласимся, не густо батовцев в списке из двадцати освободителей – обладателей почетного титула.

Лучше обстояло дело с орденами. Уже 5 июля 1944 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина 543-го истребительного противотанкового полка, орденами Красного Знамени – 354-й, 356-й и 75-й стрелковых дивизий (командиры: полковник Сергей Андреевич Вдовин, генерал-майоры Михаил Григорьевич Макаров и Василий Акимович Горишний) и 143-го минометного полка (командир – полковник Иван Романович Олейник), орденами Суворова 2-й степени: 17-й и 15-й танковых и 1-й мотострелковой бригад (командиры: полковники Борис Владимирович Шульгин и Константин Георгиевич Кожанов, генерал-майор Георгий Александрович Филиппов) – за успешное выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом и крупной железнодорожной станцией Бобруйск и проявленные при этом доблесть и мужество.

Как видим, не все были поощрены, как хотел П.И. Батов, на погонах которого прямо в день овладения Бобруйском прибавилось по звездочке, и он стал генерал-полковником. Но зато вышестоящее командование позаботилось о награждении предложенных кандидатов другими орденами за взятие и освобож­дение нашего города. Среди них оказались 92-й гвардейский минометный полк (командир – полковник Павел Петрович Царев), 30 июня 1944 года удостоенный ордена Ленина вместо наименования, и 922-й самоходный артиллерийский полк (командир – подполковник Анатолий Васильевич Соколов), взамен получивший орден Красного Знамени.

После Бобруйска – на запад

По получении новой задачи 105-й стрелковый корпус передал Бобруйск 48-й армии и выступил маршем в западном направлении, как и все со­единения и части 65-й армии, многие из которых получили награды за освобож­дение нашего города, иные отныне именовались Бобруйскими. С 24 июня по ­1 июля 1944-го ими было пройдено более 170 километров, то есть в среднем по 21-22 километра в сутки преодолевали воины. При этом они освободили свыше 5 тысяч квадратных километров территории, овладев такими городами, как Бобруйск, Слуцк, Осиповичи, и еще почти полтысячей населенных пунктов, среди которых были Паричи, Глуша, Городок, Лапичи, Греск и другие. За время проведения Бобруйской наступательной операции были убиты и ранены до 26 тысяч солдат и офицеров противника.

Военные историки скрупулезно подсчитали, что в ходе стратегической операции «Багратион» и до 5 сентября 1944 года войска 65-й армии прошли с боями 745 километров, уничтожив свыше 100 тысяч и взяв в плен около 15 тысяч вражеских солдат и офицеров. Впечатляют размеры нанесенного гитлеровцам ущерба в вооружениях и технике: уничтожено 782 миномета, 1043 орудия разного калибра, 2831 пулемет и 8555 автомашин, подбито и сожжено 916 танков и самоходных орудий. В качестве трофеев были захвачены 31 танк и самоходка, 2130 автомобилей, 691 орудие и 835 минометов.

С именем командарма П.И. Батова связано также освобождение белорусских Слуцка 30 июня и Несвижа 2 июля, Барановичей 8 июля и Слонима 10 июля 1944 года, а позднее, весной 1945-го, и взятие немецких Данцига и Щецина. За образцовое руководство войсками 65-й армии Павлу Ивановичу Батову в июне победного года было присвоено звание Героя Советского Союза во второй раз.

Александр Казак.