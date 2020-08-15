МВД будет предоставлять данные о задержанных через горячую линию

МВД запускает работу горячей линии, через которую будет информировать граждан о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"В 14.00 в МВД Беларуси открывается горячая линия, по телефонам которой можно узнать о местонахождении граждан, задержанных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по стране. Можно оставить контактную информацию для обратной связи в случае, если гражданина нет в списках", - пояснила Ольга Чемоданова.
Телефоны для уточнения информации:
по Минску - (017) 218-73-92, 218-73-40, 239-43-84;
по Брестской области - (0162) 20-55-87;
по Витебской области - (0212) 24-03-29;
по Гомельской области - (0232) 96-74-47;
по Гродненской области - (0152) 79-72-20, 102;
по Минской области - (01795) 5-24-32, 102;
по Могилевской области: 102.
Также МВД призывает следить за обновлением информации о контактных телефонах в Telegram-канале, на сайте министерства и в социальных сетях