Мужчина украл в магазине бутылку вина и при задержании ударил милиционера. Возбуждено дело

Инцидент, в результате которого правонарушитель по административному делу стал фигурантом уголовного, случился в Бобруйске. Наряд местного отдела Департамента охраны МВД прибыл к магазину на проспекте Строителей после срабатывания сигнализации. Продавец рассказала, что посетитель похитил бутылку вина и скрылся.

– Правоохранители нашли подозреваемого в течение нескольких минут недалеко от торговой точки – 32-летний бобруйчанин был пьян и отказывался ехать для разбирательства в отдел милиции. Во время задержания мужчина ударил сотрудника, – рассказали в Департаменте охраны МВД.

Действиям молодого человека следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также в отношении фигуранта составлен административный протокол за мелкое хищение.