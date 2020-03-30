Мокрый снег с дождем ожидаются в Беларуси на этой неделе

В последний мартовский день, 31 марта, погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе. Во многих регионах страны обойдется без осадков. Ночью по юго-востоку, а днем по западу страны, где скажется влияние фронтальных разделов, пройдет снег, по западу Брестской и Гродненской областей в середине дня с дождем. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем - 1-7 градусов тепла.

В среду, 1 апреля, ночью в основном будет без осадков, утром и днем скажется влияние фронтального раздела и преимущественно по северной части страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по юго-востоку при прояснениях - до минус 10 градусов. Днем будет 2-9 градусов тепла. Такой температурный фон соответствует первым числам марта.

В четверг, 2 апреля, погодные условия в Беларуси станут формировать фронтальные разделы от атлантического циклона, который держит путь на Скандинавский полуостров. Холодный воздух покинет страну, и температурный режим постепенно вернется к климатической норме. Будет много облаков. На значительной части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах кое-где гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем - 5-10 градусов тепла.

В пятницу, 3 апреля, под влиянием неустойчивых влажных океанических воздушных масс ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер прогнозируется юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет 6-12 градусов тепла, по юго-востоку Гомельской области - на пару градусов теплее.

По предварительному прогнозу на предстоящие выходные, температурный фон существенно не изменится, а осадков станет меньше.