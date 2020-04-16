Скачки курса валют и коронавирус сделали граждан более осмотрительными: они стараются тратить деньги только на то, без чего нельзя обойтись. Поэтому продажи предметов не первой необходимости резко пошли вниз. Многие стали отказываться от посещения кофеен, кафе, кинотеат­ров, салонов красоты… Во-первых, люди хотят сэкономить, во-вторых, опасаются заразиться COVID-19.

О том, как в последнее время работается сфере услуг, рассказали ее представители.

Клиентов меньше

Совладелец сети кофеен «Кофе Саунд» Алексей рассказал, что франшиза старается соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Все напитки подаются только в одноразовых стаканчиках. Влажная уборка проводится каждые два часа, после посетителей все поверхности обрабатываются. На видных местах для бобруйчан установлены дезинфицирующие средства.

Строго соблюдает требования и персонал: сотрудники работают в перчатках и медицинских масках, которые регулярно меняются.

– Безусловно, отток клиентов заметен. Пока работаем в штатном режиме, но уже задумываемся о сокращении рабочего дня, будем ориентироваться по ситуации, – говорит Алексей.

С какими потерями «Кофе Саунд» выберется из «шторма», пока непонятно. Наверное, правильнее было бы закрыть кофейню. Но работодателей удерживает социальная ответственность перед сотрудниками. Как оставить людей без зарплат?

Совладелец замечает, что доставку, как вариант поддержки бизнеса, даже не рассматривали. Это не подходит кофейне. Да, сейчас все стараются поступить так, как это правильно для них: кто-то доставляет еду, кто-то сеты, кто-то кофе. Алексей высказывает слова поддержки коллегам: «Сейчас хочется всех поддержать и пожелать каждому проекту найти свой способ остаться на плаву».

Проветривают залы и обрабатывают очки

По словам директора «Бобруйсккино» Марины Савицкой, в кинотеатрах «Товарищ» и «Мир» применяются дополнительные меры для защиты посетителей: у входов в здания и в туалетных комнатах расставлены дезинфицирующие средства. Помещения часто проветриваются. После каждого сеанса сотрудники дезинфицирующими средствами обрабатывают подлокотники кресел, а 3D-очки – в специальной машине.

– Конечно, посещаемость упала, – рассказывает Марина Савицкая. – Помимо этого, премьеры ранее заявленных фильмов прокатчики переносят на не­определенный срок, потому и киноафиша теперь не такая широкая.

Бобруйчанам, которые все-таки приходят в кинотеатры, кассиры выбирают места в зале так, чтобы обеспечить безо­пасное расстояние между зрителями во время просмот­ра фильмов.

Прием по записи упал в два раза

Ощутила на себе «вирусный» удар и студия красоты «Слівкі». Ее директор Анастасия Колесник говорит, что уже в начале марта многие отказались от записи. А ведь на этот месяц обычно приходится пик заявок. И если раньше студию посещали 150-200 человек в месяц, то сейчас в два, а то и в три раза меньше.

– Одни приболели. Другие решили лишний раз не посещать общественные места. Третьи отменяют записи с целью экономии. Люди перенаправляют средства на другие расходы. И их можно понять, – замечает Анастасия.

К салонам красоты всегда строгие санитарно-эпидемиологические требования. Сейчас меры предосторожности усилены. Полы моются несколько раз в день с дезинфицирующими растворами, все поверхности обрабатываются после каждого клиента. Даже у входа сотрудники положили коврик, пропитанный хлором и дезраст­вором.

В связи со сложившейся ситуацией арендодатель пошел навстречу и снизил арендную плату, однако остальные расходы никуда не делись.

– Студия работает чуть больше года, и за это время в нее приходилось вкладывать немало средств, поэтому даже «финансовой подушки безопасности» нет. Я в полной мере осознаю, что, если не смогу содержать студию и выплачивать зарплату сотрудникам, придется хорошо подумать, как действовать дальше. Ведь работаем по записи и обычно график расписан на несколько месяцев вперед, знаем, сколько примерно придет клиентов. Исходя из сложившейся картины, май еще выдержим…

Анастасия Колесник признается, что, находясь в любых общественных местах, носит маску. У нее их с собой всегда три, чтобы в любой момент можно было заменить. Девушка даже обрабатывает велосипед, на котором каждый день передвигается.

Сыграл злую шутку и курс доллара, который в какой-то момент начал стремительно расти.

– Из-за скачков доллара меняется цена и на расходные материалы. Казалось бы, и нам следует поднять стоимость услуг. Но мы не можем себе это позволить, потому что точно отпугнем оставшихся клиентов, ведь денег у людей больше не стало.

Словом, пока горожане стараются избегать мест большого скопления людей и воздерживаются от посещений различных заведений, сфера услуг ощущает нехватку клиентов. Кто сможет выжить в таких условиях и продолжить работать, покажет только время.

Вероника Бабич.