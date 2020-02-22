«МИСТЕР-2020» Бобруйского района. Кто он?

21 февраля в стенах районного Центра культуры разрешилась главная интрига этой зимы. Бобруйщина выбрала самого мужественного и талантливого, самого креативного и сообразительного, самого романтичного и благородного своего представителя.

В конкурсе приняли участие 6 парней, так или иначе связанных с нашим Приберезинским краем. Им нужно было пройти массу испытаний, среди которых и конкурсы дефиле, и представление своих талантов, и демонстрация интеллекта, вкупе с оригинальностью. В общем зрителям, которых, к слову, большой зал Центра культуры еле вместил, было на что посмотреть. А жюри, под началом Надежды Дудаль, председателя райкома профсоюзов работников АПК, было над чем поломать голову, выбирая лучшего из лучших.

«Мистер-2020» — Константин Жевнерович (житель аг. Телуша, студент УО «БГСХА»).

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