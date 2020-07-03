Мировые лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных государств, иностранных политических и общественных деятелей. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравительные послания получены от руководителей стран СНГ, Европейского союза и других государств в различных регионах мира.

Главу государства и белорусский народ поздравили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Папа Римский Франциск, лидеры России, Китая, США, Индии, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана, Украины, Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Франции, Германии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Австрии, Италии, Сан-Марино, Венгрии, Эстонии, Турции, ОАЭ, Бахрейна, Чехии, Японии, Сингапура, Республики Корея, Вьетнама, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Пакистана, Египта, Монголии, Зимбабве, Кении, Намибии, КНДР, Государства Палестина.

Поздравления также направили председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Беларусью развиваются в духе дружбы и союзничества, налажено продуктивное двустороннее сотрудничество, координация усилий в сферах внешней политики и обороны, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях. "Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин. Фото из архива

Поздравления в адрес Александра Лукашенко также поступили от премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко.

Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании отметил, что в последние годы в Беларуси достигнуты огромные успехи в различных сферах государственного строительства, и Китай искренне рад достигнутым результатам. "Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны. Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с Вами. В ходе недавно состоявшегося между нами телефонного разговора достигнуты важные договоренности о развитии двусторонних отношений. Выражаю готовность совместно с Вами прилагать усилия для продвижения китайско-белорусских отношений и выхода сотрудничества в различных областях на новый уровень на благо двух стран и их народов", - говорится в поздравлении.

Си Цзиньпин. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении в адрес белорусского лидера отметил, что США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Он выразил удовлетворение по поводу развития белорусско-американских отношений, включая возвращение послов. Американский лидер также надеется на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году. "Мы надеемся на продолжение партнерства по этим вопросам на благо обеих наших стран", - говорится в поздравлении.

Президент Индии Рам Натх Ковинд передал Александру Лукашенко искренние пожелания здоровья и благополучия, а народу Беларуси - прогресса и процветания. "Отношения между Индией и Беларусью традиционно являются теплыми и дружественными. Ваш успешный визит в Индию в сентябре 2017 года придал новый импульс развитию наших взаимовыгодных связей, - отмечается в поздравлении. - Убежден, что наши двусторонние отношения в различных сферах будут и дальше укрепляться и развиваться".

"С большим удовольствием направляю Вам, Ваше Превосходительство, мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время", - говорится в поздравлении от королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Народ Беларуси с праздником поздравил Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он отметил, что в последние годы двусторонние отношения стали ощутимо более интенсивными. Более того, развитие произошло и в сотрудничестве с Европейским союзом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем послании отметил, что в последние годы белорусско-французские отношения, равно как и отношения Беларуси с Евросоюзом, находятся на подъеме, который ему бы хотелось наблюдать и в дальнейшем. "Наши партнерские отношения вносят существенный вклад в усиление региональной стабильности, а также являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси, - говорится в поздравлении французского лидера. - В экономическом плане я разделяю ваше стремление способствовать развитию торговли между нашими странами. Кроме того, мне известно о вашей приверженности восстановлению баланса во внешнеэкономических отношениях страны и улучшению ее привлекательности для иностранных инвесторов".

Наилучшие пожелания личного благополучия, а также счастливого будущего для белорусского народа передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен. "Я с удовольствием вспоминаю наши субстанциональные разговоры по случаю Вашего официального визита в ноябре 2019 года. Мы хотели бы поддерживать данный диалог даже в непростые времена", - отмечается в поздравительном послании.

Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла отметил, что связь, которая объединяет две страны, основывается на дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами. Это помогает отношениям между Минском и Римом оставаться крепкими и является стимулом для их дальнейшего углубления. Итальянский лидер также выразил надежду на укрепление диалога между Беларусью и Европейским союзом.

Император Японии Нарухито направил главе государства сердечные поздравления и искренние пожелания счастья, пожелал процветания народу Беларуси.

"В день, когда Беларусь отмечает День Независимости, я сердечно поздравляю Вас и весь белорусский народ. Я буду молиться и просить у Бога о достойной и мирной жизни в справедливости, братстве и здоровье для белорусского народа, что особенно важно в это трудное время пандемии", - говорится в поздравлении от Папы Римского Франциска.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш передал теплые поздравления народу Беларуси. "Участие Вашей страны в работе Организации Объединенных Наций по всей международной повестке дня имеет чрезвычайно важное значение", - подчеркнул он.

"Этот праздник важен для всех друзей Беларуси, таких как Сербия, которые уважают вечные идеалы мира и свободолюбия. Отношения между нашими двумя странами основаны на многовековой близости наших народов, и мы особенно ценим Вашу последовательную и надежную дружбу, которую Вы показываете решительной поддержкой Беларуси территориальной целостности и суверенитета Сербии. Это обязывает нас еще более преданно развивать сербско-белорусские связи, и я убежден, что мы будем делать это совместными усилиями", - говорится в поздравлении сербского лидера Александра Вучича.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение уровнем, достигнутых в двусторонних отношениях, основанных на взаимном уважении и общих интересах. "В ходе Вашего визита в Турцию в апреле прошлого года нами достигнута договоренность о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. Я убежден, что сделанные в рамках этого шаги в краткосрочной перспективе дадут конкретные результаты", - отметил он.

"Под Вашим сильным руководством Республика Беларусь стала авторитетным и стабильным государством. Достигнуты впечатляющие успехи в реализации социально-экономических преобразований, повышении престижа страны на мировой арене. Высоко ценю Ваш личный вклад в укрепление казахстанско-белорусских отношений, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства", - отметил в поздравлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и новых достижений, а народу Беларуси - мира и процветания. Он выразил уверенность, что отношения стратегического партнерства Казахстана и Беларуси, основанные на исторически сложившихся дружественных связях, будут и далее способствовать успешному двустороннему сотрудничеству на благо народов двух стран.

Высокую оценку достижениям Беларуси на пути развития и процветания, а также укрепления авторитета на международной арене дал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Сотрудничество с Республикой Беларусь занимало и продолжает занимать приоритетное место во внешнеполитическом курсе Таджикистана. Убежден, что совместными усилиями мы сможем сполна реализовать все потенциальные возможности наших стран для достижения поставленных совместных целей в интересах мирного и счастливого будущего двух стран", - отметил он.

Наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости Беларуси направил Президент Армении Армен Саркисян. Он уверен, что двустороннее многоплановое сотрудничество будет и впредь успешно развиваться в двустороннем и многостороннем форматах.

В свою очередь Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул: "Дружба народов наших стран, еще более закаленная в годы Великой Отечественной войны, обязывает нас продолжать заложенные традиции и расширять взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что и в дальнейшем благодаря слаженным действиям Еревана и Минска армяно-белорусское межгосударственное сотрудничество поднимется на качественно новый уровень".

"Благодаря проводимой Вами всесторонне выверенной и дальновидной политике Республика Беларусь достигла впечатляющих результатов в государственном строительстве, обновлении общества и модернизации экономики, последовательно укрепляя авторитет страны на международной арене, - отмечается в поздравлении от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. - Беспрецедентная активизация узбекско-белорусского партнерства в последние годы открывает новые возможности для дальнейшего расширения плодотворных связей по всем направлениям".

Александра Лукашенко лично и весь братский народ Беларуси с национальным праздником поздравил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Осуществляемые под Вашим руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения высоких результатов в социально-экономическом развитии страны, обеспечении благосостояния граждан, - говорится в поздравлении. - Уверен, что всестороннее развитие и укрепление традиционно дружественных связей, а также использование солидного потенциала азербайджано-белорусского многопланового взаимодействия и впредь будут служить интересам наших народов и стран".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Беларусь является для Украины надежным партнером и соседом, а также страной, которая делает значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе. "В современном мире для наших государств, народы которых всегда исторически связывали тесные социально-культурные и экономические связи, особенно важными являются поддержка и укрепление добрососедских и партнерских отношений, - говорится в поздравлении. - Ожидаю продолжения нашего плодотворного диалога, а также усиления практического взаимодействия на межрегиональном уровне в интересах народов наших стран".

В свою очередь Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма в поздравительном послании отметил: "День Независимости Беларуси не похож на то, как отмечаются подобные праздники в других постсоветских странах. Это не годовщина голосования парламента - это день настоящего освобождения от захватчиков вашего родного края. Это напоминание о том, что за подлинную независимость приходится сражаться".

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с удовлетворением отметил позитивную динамику двустороннего сотрудничества в различных сферах, высокую эффективность партнерского взаимодействия в рамках региональных организаций. Он пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси - мира и процветания.

Успехи, достигнутые Беларусью за годы независимости, и готовность к укреплению двустороннего диалога отметил в поздравительном послании Президент Молдовы Игорь Додон. "Убежден, что проводимый Вами курс на реализацию важных социально-экономических программ и активную внешнюю политику будет и впредь способствовать решению стратегической задачи построения процветающего государства", - подчеркнул молдавский лидер.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил традиционно дружественные отношения между странами, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. "Уверен, что всестороннее сотрудничество, установленное в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и в других направлениях, будет и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Независимости выразил Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. "Египет ценит двусторонние отношения, связывающие наши две дружественные страны, и я глубоко заинтересован в дальнейшем их развитии и укреплении на всех уровнях для нашего взаимного блага", - заверил египетский лидер.

Поздравления по случаю Дня Независимости Беларуси направили Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Постоянного прогресса и процветания белорусскому народу пожелал король Бахрейна шейх Хамад бен Иса аль-Халифа. "Я счастлив по случаю празднования Дня Независимости вашей дружественной страны направить Вам от себя лично и от лица народа Королевства Бахрейн искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника", - обратился он в поздравительном послании к Президенту Беларуси.

Наилучшие пожелания процветания и благополучия народу Беларуси передали король Швеции Карл XVI Густав и король Нидерландов Виллем-Александр.

Искренние поздравления, пожелания мира и процветания стране и народу адресовала Президент Сингапура Халима Якоб.

"Надеюсь, что дружественные отношения и сотрудничество, совместно развиваемые усилиями двух наших стран, принесут богатые плоды. Ради достижения этой цели хотел бы продолжить тесное взаимодействие с Вами", - говорится в поздравлении от Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Пожелания мира и благополучия Беларуси и ее народу направил Президент Латвии Эгилс Левитс. "Латвия и Беларусь развили дружественные, конструктивные и взаимовыгодные отношения. Я убежден, что после снятия ограничений, связанных с глобальной пандемией, сотрудничество между нашими странами станет еще сильнее и продолжится политический диалог на высшем уровне", - отметил он в поздравлении.

Симонетта Соммаруга, Федеральный президент Швейцарской Конфедерации, подтвердила приверженность своей страны развитию отношений с Беларусью: "Мы рассчитываем на их дальнейшее укрепление в последующие годы. Недавнее открытие посольства нашей страны в Минске стало значимым шагом в отношениях между двумя государствами, подтвердило их доверительный характер".

Президент Эстонии Керсти Кальюланд в поздравительном послании выразила надежду, что страны продолжат совместную работу по укреплению отношений в областях, представляющих взаимный интерес, как на двусторонней основе, так и в международных организациях.

Президент Венгрии Адер Янош подчеркнул, что его страна рассматривает Беларусь в качестве особого партнера. "Я доволен дальнейшим укреплением наших отношений благодаря недавним визитам на высоком уровне. Меня радует то, что наши связи, основанные на взаимном уважении, динамично развиваются, несмотря на связанные с пандемией трудности. Желаю, чтобы Республика Беларусь успешно решила задачи и преодолела вызовы, возникающие в ходе модернизации страны и на международной арене", - отметил он.

Президент Болгарии Румен Радев дал высокую оценку все более активному сотрудничеству между двумя странами. "Потенциал наших двусторонних отношений намного больше того, что было достигнуто до сих пор, как в политическом, так и в экономическом плане. Надеюсь, что существующие хорошие и плодотворные контакты будут продолжать выстраиваться и в будущем на благо наших дружественных народов", - подчеркнул болгарский лидер.

Президент Чехии Милош Земан направил сердечные поздравления с национальным праздником. Он выразил убеждение, что отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении и доверии, продолжат развиваться.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул решительную приверженность укреплению сотрудничества и дружественных отношений. Он пожелал мира, добра и благополучия братскому белорусскому народу.

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель в поздравительном послании заверил в готовности к дальнейшему расширению дружеских отношений и сотрудничества между обеими странами.

В поздравлении от Президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви отмечается, что отношения между странами, основанные на взаимном уважении, понимании и крепком сотрудничестве, носят близкий и сердечный характер. "Мне доставляет огромное удовольствие тот факт, что в двусторонних отношениях наблюдается впечатляющее развитие и диверсифицированность практически во всех областях сотрудничества", - отметил он.

"Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под Вашим руководством в строительстве и развитии страны. Мы уверены, что со своим огромным потенциалом, решимостью белорусского руководства и народа Беларусь останется стабильной и процветающей, станет еще более развитой и сохранит достойную позицию в регионе и мире", - говорится в поздравлении от Президента Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Президент Ирана Хасан Роухани в поздравительном послании выразил надежду на развитие и углубление двусторонних отношений во всех сферах. Он пожелал Александру Лукашенко здоровья и успехов, а народу Беларуси - счастья и благополучия.

Развитие традиционно дружественных отношений и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях отметил в поздравлении Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

"Искренне надеюсь, что наши страны продолжат совместную работу по дальнейшему расширению и укреплению существующих двусторонних отношений. Хочу заверить в приверженности моей страны продолжать наше тесное сотрудничество на благо наших народов", - говорится в поздравлении от Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.

Поздравительное послание направил Президент Кении Ухуру Кениата. Он отметил, что страны связывают теплые отношения, но потенциал для укрепления двусторонних связей огромен, в частности в сфере торговли.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб выразил уверенность, что дружба между двумя странами продолжит и далее усиливаться, в результате чего будет получена социально-экономическая выгода.

Председатель Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын выразил уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между Беларусью и КНДР будут еще больше развиваться и укрепляться.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас пожелал Александру Лукашенко счастья и здоровья, а дружественному народу Беларуси - процветания и благополучия. "Мы гордимся нашими дружественными отношениями и взаимным уважением, объединяющим наши народы", - подчеркнул он.

Поздравления Президенту и белорусскому народу продолжают поступать.

belta.by