Минздрав исключил 14 государств из перечня стран с COVID-19

Из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, исключены еще 14 государств. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Минздрав на основании принятых критериев актуализировал перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. По состоянию на 25 июня из перечня дополнительно исключены 14 государств. Это Австралия, Египет, Израиль, Грузия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Республика Корея, Сингапур, США, Турция и Япония.

"Приехавшие из этих стран люди не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. В отношении лиц, прибывших в Беларусь из стран, исключенных 25 июня из перечня, дальнейшее нахождение в самоизоляции не требуется", - отметили в Минздраве.