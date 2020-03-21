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Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано

mogilev-region.gov.by 26 0

Минобразования: время начала учебных занятий в вузах скорректировано

Время начала учебных занятий в вузах скорректировано, сообщили в Министерстве образования.

«В частности, с учетом анализа транспортных потоков, учебные занятия, как правило, будут начинаться с 9.30-10.00 ежедневно. При этом проводился детальный анализ: принималось во внимание месторасположение учебных корпусов, а также места проживания студентов, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, на уровне университетов организованы необходимые временные разрывы между первой и второй сменами обучения».

Такие действия предприняты не только в Минске, но и во всех городах, где функционируют учреждения высшего образования.

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