Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства.

"В последнее время в сети Telegram регулярно публикуются агрессивные выпады в адрес белорусских учителей. В чатах размещаются их личные данные, а также призывы рассылать угрозы. Кроме того, сформированы региональные чаты, направленные против работников образования, в которых состоят активисты протестного движения. Тем самым углубляются и комбинируются формы психологического давления, травлю пытаются перенести на места, организовать и спровоцировать территориально", - говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что все эти действия имеют очевидную цель - срывать и блокировать подготовку к учебному процессу. "Тем не менее белорусские учителя честно, добросовестно и достойно выполняют свой профессиональный долг. Мы призываем не превращать учебные заведения в площадку политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы", - добавили в ведомстве.