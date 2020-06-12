Министр экономики республики Беларусь прибыл в Бобруйск с рабочей поездкой
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Александр Червяков ознакомится с работой бобруйских промышленных гигантов. В плане рабочей поездки - посещение ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", ОАО "Белшина", ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ОАО "Бобруйсктрикотаж", ОАО "ФанДОК".
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