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Общество

Министр экономики республики Беларусь прибыл в Бобруйск с рабочей поездкой

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Министр экономики республики Беларусь прибыл в Бобруйск с рабочей поездкой

Александр Червяков ознакомится с работой бобруйских промышленных гигантов. В плане рабочей поездки - посещение ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат", ОАО "Белшина", ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ОАО "Бобруйсктрикотаж", ОАО "ФанДОК".

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