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Минчане жалуются на некачественную воду. Генпрокуратура проводит проверку

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Минчане жалуются на некачественную воду. Генпрокуратура проводит проверку

Генеральная прокуратура проводит проверку в связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды, сообщили  в пресс-службе ведомства.

"Генеральная прокуратура в связи с многочисленными обращениями граждан о ненадлежащем качестве питьевой воды в отдельных районах Минска с привлечением специалистов, в том числе санитарно-эпидемиологических служб, проводит проверку исполнения законодательства о питьевом водоснабжении", - рассказали в Генпрокуратуре.

При проверке будет дана оценка соблюдению требований к содержанию, эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, гигиенических требований к качеству воды, действиям должностных лиц организаций, оказывающих услуги водоснабжения.

Проверка находится на контроле руководства Генеральной прокуратуры.

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