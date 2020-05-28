МИД запускает акцию ко Дню защиты детей

Министерство иностранных дел запускает акцию ко Дню защиты детей. Об этом МИД объявил на своей официальной странице в Facebook.

День защиты детей международное сообщество отмечает 1 июня. Министерство иностранных дел предлагает всем желающим в этот день разместить в своем аккаунте в социальных сетях детскую фотографию c кратким рассказом о своей детской мечте под единым хештегом #Разамздзецьмі.

Кроме того, МИД предлагает сделать благотворительное пожертвование через программу UNICEF "Семья каждому ребенку" в Белорусский детский хоспис, или в международную организацию UNIHELP, или по своему усмотрению в любую другую проверенную организацию, оказывающую помощь детям.

"Давайте вместе вспомним о своих детских мечтах и подумаем о тех малышах, кому так нужна наша помощь и поддержка, - призвали в министерстве. - Сотрудники МИД активно поддержали эту идею, и 1 июня наши аккаунты в прямом и переносном смысле "окунутся в детство".

belta.by