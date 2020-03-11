Мастер спорта Республики Беларусь по самбо и по дзюдо Валерия Хрущева о спорте, Бобруйске и мечтах

Валерия Хрущева – мастер спорта Республики Беларусь по самбо и по дзюдо, серебряный призер чемпионата мира. А еще эта девушка – 11-классница Бобруйского училища олимпийского резерва. В стенах этого учреждения образования и произошло наше знакомство.

– Валерия, как, когда и почему ты впервые вышла на татами?

– Родом я из Новополоцка, но когда училась в четвертом классе, мы с мамой по семейным обстоятельствам переехали в Могилев. Однажды я сидела на уроке, в класс зашли Елена Чернякова и Ирина Климко – тренеры из могилевской ДЮСШ №3 – и пригласили желающих в секцию по борьбе. Я решила попробовать, и мне понравилось. А Елена Владимировна и Ирина Владимировна стали моими первыми тренерами. Спустя примерно год на своих первых соревнованиях по дзюдо, а это была «республика», я заняла третье место.

Истоки развития самбо уходят не так далеко. Данная система борьбы разработана советскими мастерами в 30-е годы ХХ века. Основной целью такого единоборства являлась так называемая «самооборона без оружия». В этом словосочетании и можно увидеть аббревиатуру – самбо. К разряду спортивных видов оно было отнесено лишь спустя 18 лет. Несмотря на то, что самбо зародилось в Советском Союзе, в настоящее время оно стоит на вооружении силовых структур ряда европейских стран.

– А в Бобруйск как попала?

– Четыре года я занималась в могилевской «дюшке». На одних республиканских соревнованиях ко мне подошла Нонна Жуковец, мы побеседовали, и Нонна Николаевна предложила поступить в Бобруйское УОР. Я посоветовалась со своими тренерами, с мамой и в восьмой класс пошла уже в училище.

– Получается, самбо и дзюдо ты занимаешься уже восемь лет. Наград за это время много завоевала?

– В моей копилке девять кубков и около 45 медалей, как с республиканских турниров, так и с международных соревнований. Два чемпионата мира – в Сербии и в российском Орле. На международном турнире в Елгаве первой стала, дважды побеждала на турнире в Вильнюсе. Ох, и тяжелый я кубок оттуда привезла… А недавно участвовала в чемпионате Беларуси среди взрослых. В финале боролась с мастером спорта международного класса, чемпионкой Европейских игр, двукратной чемпионкой Европы Мариной Слуцкой. Я, конечно, проиграла, но для меня была большая честь выйти на татами против такой титулованной спортсменки.

– Все у тебя, Валерия, еще впереди. Кстати, а как к твоим занятиям борьбой, причем на профессиональном уровне, относятся друзья, подруги, мама?

– Что касается друзей, то они у меня, в основном, тоже спортсмены. Поэтому у нас полное взаимопонимание. А мама одобряет то, что я занимаюсь делом, которое мне нравится. Переживает, конечно, и радуется победам, наградам.

– А самая заветная мечта?

– Пожалуй, как и у любого спортсмена, – олимпийское «золото»!

Дзюдо в отличие от самбо зародилось гораздо раньше – в стране восходящего солнца, Японии. Его основателем был Дзигоро Кано. Датой появления этого вида борьбы считается 1882 год, когда была организована первая школа дзюдо. В его основу легли принципы действия классического джиу-джитсу. В дальнейшем дзюдо распространилось по всему миру и в настоящее время является олимпийским видом спорта.

Александр Анташкевич