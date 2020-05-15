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Общество

Марафон добра продолжается

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Марафон добра продолжается

К благотворительной акции «Марафон поддержки» присоединилась городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин». 14 мая 2020 года ее председатель Нина Костян и заместитель председателя Ирина Роскач передали Бобруйской центральной больнице костюмы производства компании Mark Formelle, электрочайник и микроволновую печь.

Главный врач медицинского учреждения Оксана Крупенич поблагодарила женский союз за оказанную помощь и пожелала всем здоровья.
Спасибо за самоотверженный труд и заботу, дорогие работники системы здравоохранения!!! Берегите себя, родных и близких!!! Мы с ВАМИ!!!

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