Лукашенко: в ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора

В ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Полоцк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление", - подчеркнул белорусский лидер.

"Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься", - отметил глава государства.

Он обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов. "А мы к 50% подойти не можем", - сказал Президент.

Главе государства в Полоцке также продемонстрировали выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Президент обратил внимание на необходимость расширять использование местных видов топлива, что важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей.