Лукашенко начал поездку в Бобруйск с положения дел в сельском хозяйстве

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Бобруйск обратил внимание на необходимость соблюдения сроков посевной кампании.

Прибыв в город, глава государства прежде всего поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. "Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Александр Лукашенко.

Также он спросил, как идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений. Леонид Заяц отметил, что существенных проблем нет. "Вовремя все посеем", - заявил он.

"Обратите внимание (это всех касается) - дефицит влаги. В некоторые низкие места мы не можем влезть, даже в Гомельской области. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать этот дерн", - добавил Александр Лукашенко.