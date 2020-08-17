Лукашенко: мы провели выборы, других выборов не будет
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В Беларуси провели выборы и других выборов не будет. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с работниками МЗКТ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - подчеркнул белорусский лидер. - Их (выборов. - Прим.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".
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