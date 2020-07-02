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Любимому Бобруйску, родной «Белшине» посвящается…

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Любимому Бобруйску, родной «Белшине» посвящается…

…Очередной рекорд грузчика транспортно-складского отдела управления транспорта и логистики ОАО «Белшина» Дмитрия Куракина, который в канун Дня Независимости Республики Беларусь протащил фуру «Mercedes», весом 15 тонн 200 килограммов, 12 метров.

Подробности – в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».

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