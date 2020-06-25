Летний спортивно-оздоровительный лагерь действует на базе бобруйской СДЮШОР №3

Летний дневной спортивно-оздоровительный лагерь, организованный СДЮШОР №3 г. Бобруйска на период с 8 июня по 1 июля стал вторым домом для юных спортсменов – учеников этой школы. Лагерь посещают юноши и девушки трех возрастных групп: совсем юные – 6-7 лет, и постарше – 8-10,11-13 лет.

– Для удобства детворы, во избежание скученности и создания для нее максимально комфортных условий задействованы три спортивных базы (спортзала): на ул. Батова (35 чел.), ул. Социалистической (49 чел.), ул. 50 лет ВЛКСМ (48 чел.). Всего – 132 подростка. Лагерь детвора посещает с удовольствием, ведь для них здесь все знакомое и близкое - говорит заместитель директора школы Игорь Комейко.

Распорядок дня в лагере по-спортивному продуманный и четкий. Утром – общий сбор, завтрак, тренировки по профилю, обед и полдник. Питаются дети вкусно и калорийно в близлежащих кафе. На ночь – домой.

– Юные спортсмены – очень шустрые, энергичные непоседы. В период каникул, когда у детворы масса свободного времени, за ней нужен глаз да глаз. Это обеспечивает опытный и не равнодушный персонал, среди которых – тренеры-преподаватели Вера Кордияк, Петр Гарбалы, инструкторы-методисты Алла Барановская, Ольга Хилько... Здесь дети под присмотром, при деле, родители спокойны, что их чада не «дети улицы» и ограждены от дворовых неприятностей – отмечает Игорь Олегович.

На вопрос, нравится ли так проводить летние каникулы, детвора дружно отвечает – «Да!». Следующая смена – в августе. Желающих посещать лагерь предостаточно.