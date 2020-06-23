«Ландшафтный дизайн МЧС»: бобруйчан приглашают принять участие в конкурсе. Можно выиграть ценные призы

Любите проводить время на природе? Создаете и строите своими руками? Гордитесь своими достижениями и не прочь продемонстрировать их окружающим? Тогда предлагаем вам расширить горизонты творчества в стиле «хэндмейдер» и принять участие в областном конкурсе на лучшее оформление приусадебного участка, агроусадьбы на тему: «Ландшафтный дизайн МЧС», проводимого в рамках республиканской акции «С заботой о безопасности малой родины».

В конкурсе могут принять участие граждане, являющиеся владельцами садовых, огородных, дачных и приусадебных участков на территории сельской местности и в частном секторе городской застройки, в том числе БОО «Спасатель», а также индивидуальные предприниматели, являющиеся владельцами агроусадеб.

Участникам необходимо представить свой дизайн придомовой территории в стиле МЧС. При создании безопасного участка рекомендуется установить декоративные элементы, композиции из кованых изделий для ландшафта, поделки, изготовленные своими руками, оградить участок кустарником либо забором. Можно оборудовать свой арт-объект, скульптуру малых форм, декоративный элемент по тематике безопасности жизнедеятельности.

Приветствуется, если отдельным оборудованием участка может стать цветочная композиция или клумба в стиле МЧС.

Участок может быть оформлен как на современный лад, так и с использованием исторической тематики.

Конкурсные работы (фото-, видеопрезентации) принимаются до 25 июля на электронную почту bmoosp-mogilev@mail.ru. Также необходимо указать название работы, имя и фамилию участника конкурса, контактный телефон и E-mail.

Творчески-ландшафтовые старания победителей будут вознаграждены по достоинству: ценными призами от организаторов, «пиаром» в средствах массовой информации, и самое главное – жизнь станет безопаснее!