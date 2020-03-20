Крупную партию таблеток экстази конфисковали в Бобруйске

бщая масса таблеток составила 41 грамм. Для исследования, рассказали эксперты, они превратили таблетки в порошок. Оказалось, что в своём составе таблетки содержали метиле́ндио́ксиметамфетами́н или MDMA.

В молодежной среде это вещество называют экстази. В отношении владельца психотропа возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют - откуда у мужчины таблетки и с какой целью он их у себя хранил.