Крупную партию таблеток экстази конфисковали в Бобруйске
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92 таблетки, расфасованные в 37 полимерных пакетов, изъяли правоохранители у мужчины в Бобруйске. Оказалось, что это — экстази.
бщая масса таблеток составила 41 грамм. Для исследования, рассказали эксперты, они превратили таблетки в порошок. Оказалось, что в своём составе таблетки содержали метиле́ндио́ксиметамфетами́н или MDMA.
В молодежной среде это вещество называют экстази. В отношении владельца психотропа возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют - откуда у мужчины таблетки и с какой целью он их у себя хранил.
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