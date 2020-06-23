Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 23 июня выздоровели и выписаны 38 тыс. 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 59 тыс. 487 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 886 тыс. 248 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.