Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 23 июня. Официальная статистика
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В Беларуси на 23 июня выздоровели и выписаны 38 тыс. 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 59 тыс. 487 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 886 тыс. 248 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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