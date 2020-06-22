Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 июня. Официальная статистика
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В Беларуси на 22 июня выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 59 тыс. 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876 тыс. 639 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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