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COVID-19

Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 июня. Официальная статистика

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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 22 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 22 июня выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 59 тыс. 023 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 876 тыс. 639 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 351 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

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