Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 июля. Официальная статистика
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В Беларуси на 2 июля выздоровели и выписаны 48 тыс. 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 62 тыс. 698 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 28 тыс. 349 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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