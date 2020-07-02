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Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 2 июля. Официальная статистика

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В Беларуси на 2 июля выздоровели и выписаны 48 тыс. 738 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 62 тыс. 698 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 млн. 28 тыс. 349 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 405 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

mogilevnews.by

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