Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 июня. Официальная статистика

В Беларуси на 18 июня выздоровели и выписаны 34 тыс. 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 56 тыс. 657 человек с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 800 тыс. 435 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.