Коронавирус в Беларуси. Ситуация на 18 июня. Официальная статистика
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В Беларуси на 18 июня выздоровели и выписаны 34 тыс. 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Зарегистрированы 56 тыс. 657 человек с положительным тестом на COVID-19.
Всего проведено 800 тыс. 435 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
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