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Концерт отменен

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Концерт отменен

Уважаемые горожане! Как сообщили в Бобруйском горисполкоме, концерт, запланированный на 8 августа на площадке у Ледового дворца, отменен.

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