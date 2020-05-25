Кому пандемия, а кому и хайп. В интернете появились фейковые новости о работе СМП им. В.О. Морзона

Публикация получила отклики, причем, весьма неоднозначные. Комментарии под материалом оставляли, к слову, другие медики Бобруйска, причем, они явно противоречили интервью медсестры-анонима. Вот отрывок одного из комментариев: «… А про оснащение... У нас выдали каждому по 2 комбинезона, халаты из гуманитарки, одноразовых масок – завались. Марлевых по 4 шт. каждому. Шапочек хватает, перчаток хватает. Щитки на смену каждому есть… …Все зависит, кто как смотрит на происходящее. Надо уметь не только требовать и жаловаться, но и понимать и принимать сложившуюся ситуацию…»

Мнения, как видно, разделились. Чья правда? Пролить свет на положение дел помог главный врач УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона» Владимир Белогуров.

– Владимир Валентинович, это правда, что у вас лечатся инфицированные коронавирусом пациенты?

– Информация, размещенная на интернет-портале и в мессенджерах, не соответствует действительности. Наше учреждение не оказывает медицинскую помощь пациентам с COVID-19. Нужно понимать, что мы оказываем экстренную помощь, и с учетом пандемии, безусловно, мы работаем со всеми поступившими пациентами, как с потенциально инфицированными. Поэтому соблюдаем все меры предосторожности и защиты.

– А что насчет карантина?

– У нас введены временные карантинные мероприятия: прекращены плановые госпитализация и консультация. Сейчас мы оказываем экстренную медицинскую помощь. Тем не менее, информация, которая была размещена на интернет-ресурсах не соответствует действительности: ни хирургическое отделение, ни детская хирургия, ни ЛОР никогда не были на карантине. Пишут, что и пульмонология, якобы, тоже на карантине. Это не правда.

– Хватает ли в учреждении средств индивидуальной защиты для медперсонала?

– Они есть и в достаточном количестве, запасы постоянно пополняются. Ими обеспечены все медицинские работники. Как минимум два раза в неделю мы посылаем санитарный транспорт на РУП «Медтехника» и РУП «Белфармация» для доставки средств индивидуальной защиты. На данном этапе у нас 74 тысячи масок. А это месячный запас для нашего учреждения. Дефицита уж точно нет.

– А что касается выплат, предусмотренных Указом Президента №131?

– В нашем учреждении создана и работает комиссия по установлению стимулирующих выплат. У нас есть специалисты, которые ездят на консультацию в инфекционный госпиталь, который расположен сейчас на базе Бобруйской центральной больницы. Там они могут контактировать с инфицированными COVID-19 или с контактами 1-го уровня. Соответственно, всем, кто оказывает такую медицинскую помощь, безоговорочно производится оплата по 131 Указу. Что касается средней заработной платы, у средних медработников она составила 1009 рублей за апрель, и никак не может составлять 400 рублей, как указали интернет-ресурсы. И хотелось бы добавить: во время этой пандемии медицинским работникам, я считаю, необходимо говорить слова благодарности, а не вбрасывать такую информацию, которая не является действительностью.

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