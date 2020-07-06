Коллективы Дворца искусств поздравили бобруйчан с Днем Независимости в прямом эфире

Есть даты, которые навсегда останутся в народной памяти как великие вехи нашей истории, свидетельство мужества и стойкости белорусов. Одна из таких дат – 3 июля 1944 года – День освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

В канун Дня Независимости Республики Беларусь 2 июля на сцене Дворца искусств состоялся праздничный онлайн-концерт «Мой край – моя гордость».

Своим выступлением коллективы художественного творчества Дворца искусств: Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народный хор народной песни им. В.Е. Балаханова, народный камерный хор и его солистка Екатерина Яковенка, образцовый музыкальный театр «Слуги трех муз» и его солистка Анна Леонова и солистки вокальной студии «Star Kids» Анна Сикорская и Ксения Александрова – поздравили земляков с государственным праздником в прямом эфире аккаунта www.instagram.com/dvorezbobr.

День Независимости – это праздник всех, кто чтит славную историю своей Отчизны, традиции старшего поколения, кто уверенно смотрит в будущее и кому дороги и понятны общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Всех нас объединяет одна Родина – Беларусь. Это место, где мы выросли и где счастливы. Здесь наши родители, друзья, здесь люди, которых мы любим. Так пусть над нашей родной Беларусью всегда будет чистое мирное небо, спокойствие в сердцах людей и благополучие в каждом доме!

Методист

культурно-массового сектора

ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска»

Ирина Овсяникова

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