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Клубника, лисички и первая черника. Что почем на бобруйских рынках

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Клубника, лисички и первая черника. Что почем на бобруйских рынках

Вот и пришло время свежих витаминов. Нет дачи? Тогда самое время заглянуть на бобруйские рынки. Товара здесь на любой вкус и кошелек.

Центральный рынок (цены за кг)

Помидоры – от 2,09 руб.

Огурцы – от 82 коп.

Дыня – 6 руб.

Зеленый лук – от 1 руб.

Лук – от 1,30 руб.

Капуста – от 61 коп. за кг.

Абрикос –4 руб.

Черешня – 10, 90 руб.

Баклажаны – 5 руб.

Виноград – 7,50 руб.

Лисички –10,89 руб.

Арбуз – 2,50 руб за кг.

Свекла – 1,80 руб.

Рынок «Западный»

Картофель – 70 коп. – 1,70 руб.

Морковь – 2,50 руб.

Черешня – 6 – 9,50 руб.

Капуста – 90 коп.

Лук – 50 коп. – 1 руб.

Огурцы – от 50 коп.

Мед –0,5 л – 6 руб.

Баклажаны – 3,50 руб.

Дыня – 6 руб.

Арбуз – 2 руб. за кг.

Перец – 5 руб.

Небольшой стакан черники – 1,50 руб.

Небольшой стакан земляники – 2 руб.

Рынок около торгового центра на Красноармейской

Виноград – 8,50 руб.

Капуста – 60 коп.

Огурцы  – от 1 руб.

Картофель – от 1,50, руб.

Салат –1 руб за куст.

Кукуруза  – 8 руб.

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