Клубника, лисички и первая черника. Что почем на бобруйских рынках

Вот и пришло время свежих витаминов. Нет дачи? Тогда самое время заглянуть на бобруйские рынки. Товара здесь на любой вкус и кошелек.
Центральный рынок (цены за кг)
Помидоры – от 2,09 руб.
Огурцы – от 82 коп.
Дыня – 6 руб.
Зеленый лук – от 1 руб.
Лук – от 1,30 руб.
Капуста – от 61 коп. за кг.
Абрикос –4 руб.
Черешня – 10, 90 руб.
Баклажаны – 5 руб.
Виноград – 7,50 руб.
Лисички –10,89 руб.
Арбуз – 2,50 руб за кг.
Свекла – 1,80 руб.
Рынок «Западный»
Картофель – 70 коп. – 1,70 руб.
Морковь – 2,50 руб.
Черешня – 6 – 9,50 руб.
Капуста – 90 коп.
Лук – 50 коп. – 1 руб.
Огурцы – от 50 коп.
Мед –0,5 л – 6 руб.
Баклажаны – 3,50 руб.
Дыня – 6 руб.
Арбуз – 2 руб. за кг.
Перец – 5 руб.
Небольшой стакан черники – 1,50 руб.
Небольшой стакан земляники – 2 руб.
Рынок около торгового центра на Красноармейской
Виноград – 8,50 руб.
Капуста – 60 коп.
Огурцы – от 1 руб.
Картофель – от 1,50, руб.
Салат –1 руб за куст.
Кукуруза – 8 руб.