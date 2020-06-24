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КГК Могилевской области 8 июля проведет «горячую линию» по вопросам качества рассмотрения обращений граждан в сфере ЖКХ

mogilev-region.gov.by 56 0

КГК Могилевской области 8 июля проведет «горячую линию» по вопросам качества рассмотрения обращений граждан в сфере ЖКХ

В целях анализа качества рассмотрения в регионах обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования органов власти и организаций на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли в Комитете госконтроля Могилевской области 8 июля будет проводиться тематическая «горячая линия».

В этот день с 11.00 до 13.00 по телефонам в Могилеве (80222) 62-60-58, (80222) 62-45-99, (80222) 62-41-94  жители Приднепровского края могут сообщить соответствующую информацию по указанной тематике.

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