КГК Могилевской области 8 июля проведет «горячую линию» по вопросам качества рассмотрения обращений граждан в сфере ЖКХ

В целях анализа качества рассмотрения в регионах обращений граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, своевременности реагирования органов власти и организаций на критические замечания и конструктивные предложения о совершенствовании работы этой отрасли в Комитете госконтроля Могилевской области 8 июля будет проводиться тематическая «горячая линия».

В этот день с 11.00 до 13.00 по телефонам в Могилеве (80222) 62-60-58, (80222) 62-45-99, (80222) 62-41-94 жители Приднепровского края могут сообщить соответствующую информацию по указанной тематике.