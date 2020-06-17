Капли крови «выдали» преступника, скрывавшегося четыре года

В марте 2016 года в милицию обратился минчанин и сообщил о краже из его дачного дома, расположенного в деревне Осиповичского района. Неизвестный разбил стекло в окне веранды и проник внутрь. Из дома пропали телевизор «Самсунг», приставка цифрового телевидения, DVD-проигрыватель и иные предметы.

Специалист Осиповичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз принял участие в осмотре места происшествия и выявил два следа рук, однако, как установили эксперты, они принадлежали самому хозяину и его другу. Также было изъято вещество бурого цвета на оконном проеме и в самом доме, как выяснилось позже, преступник поранился стеклом.

Биологический материал поступил на исследование генетикам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. Эксперты выделили генотип неустановленного мужчины. Однако несколько лет не удавалось установить, кому принадлежит данный генотип. Преступление оставалось нераскрытым.

Сотрудниками милиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в январе 2020 года в отдел судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз были представлены на исследование биологические образцы проверяемых лиц.

В результате проведения экспертных исследований экспертами-генетиками Государственного комитета судебных экспертиз было установлено совпадение генотипа проверяемого жителя д. Гродзянка, 1997 года рождения, с имеющимся в базе ДНК-учетов генотипом, установленным по факту кражи, совершенной в 2016-м году. Данная информация была незамедлительно направлена в правоохранительные органы.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд назначил молодому человеку наказание в виде штрафа, а также обязал его возместить материальный ущерб потерпевшему.

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