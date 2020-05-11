Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет

Он заявил, что организаторы кинофестиваля продолжают рассматривать различные альтернативные формы взаимодействия со зрителями. Также сообщается, что в начале июня организаторы Каннского кинофорума опубликуют программу фильмов, которые были отобраны для показа на фестивале 2020 года.

Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.