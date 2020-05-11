Каннский кинофестиваль в этом году проводиться не будет
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Организаторы Каннского кинофестиваля объявили, что в 2020 году его проведение в традиционной форме отменено.
Он заявил, что организаторы кинофестиваля продолжают рассматривать различные альтернативные формы взаимодействия со зрителями. Также сообщается, что в начале июня организаторы Каннского кинофорума опубликуют программу фильмов, которые были отобраны для показа на фестивале 2020 года.
Каннский кинофестиваль проводится с 1946 года и является одним из старейших и самых престижных в мире.
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