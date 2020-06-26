0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Какова динамика заболеваемости COVID-19 в Бобруйске и как выехать за границу во время пандемии?

249 0

Какова динамика заболеваемости COVID-19 в Бобруйске и как выехать за границу во время пандемии?

Интервью с главным санитарным врачом Бобруйска Дмитрием Лайтером состоится в 17.00 на Зефир ФМ. В эфире - Алена Родовская.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости