Какова динамика заболеваемости COVID-19 в Бобруйске и как выехать за границу во время пандемии?
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Интервью с главным санитарным врачом Бобруйска Дмитрием Лайтером состоится в 17.00 на Зефир ФМ. В эфире - Алена Родовская.
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