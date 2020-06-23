Какие социальные льготы, права и гарантии есть у сотрудников органов внутренних дел

Многие молодые люди, которые приняли решение связать дальнейшую судьбу со службой в органах внутренних дел, совершают осознанный шаг к благородному делу. Ведь им предстоит оказывать защиту жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов общест­ва и государства от преступных и иных противоправных посягательств, а также решать другие задачи, определенные законодательными актами Республики Беларусь. Для того чтобы более широко раскрыть вопрос о социальных льготах, правах и гарантиях, имеющихся у сотрудников органов внутренних дел и гарантированных государством, мы предлагаем ознакомиться с перечисленными ниже пунктами:

1. Сотрудник органов внутренних дел подлежит обязательному государственному страхованию за счет средств рес­публиканского бюджета, а также иных источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

2. сотрудники органов внутренних дел, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеют право на предоставление льготных кредитов на строительство, реконструкцию или приобретение жилых помещений;

3. сотрудникам органов внутренних дел гарантируется предоставление их детям мест в учреждениях образования для получения дошкольного образования в течение трех месяцев со дня подачи заявления;

4. сотрудники органов внутренних дел и члены их семей имеют право на медицинское обслуживание в организациях здравоохранения органов внутренних дел и санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также на иные меры социальной защиты на условиях и в порядке, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

5. сотрудники органов внутренних дел имеют первоочередное право на обеспечение жилыми помещениями коммерческого использования коммунального жилищного фонда (по индивидуальным ходатайствам);

6. сотрудникам органов внутренних дел предоставляется отпуск с сохранением денежного довольствия для сдачи вступительных испытаний при поступлении в учреждения среднего специального, высшего, послевузовского и дополнительного образования, а также в связи с получением среднего специального, высшего образования в вечерней или заочной форме получения образования, послевузовского образования в заочной форме получения образования или в форме соискательства в учреждениях среднего специального, высшего образования, учреждениях образования, организациях, реализу­ющих образовательные программы послевузовского образования;

7. сотрудники, проходящие службу по контракту, прослужившие не менее пяти календарных лет (за исключением периодов обучения в очной форме получения образования), имеют право на получение выплаты единовременного денежного вознаграждения при заключении второго (последующих) контракта либо продлении контракта на новый срок в следу­ющих размерах: 10 базовых окладов — для заключивших (продливших) контракт от 3 до 5 лет; 35 базовых окладов — для заключивших контракт на 5 и более лет.