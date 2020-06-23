Как Бобруйск отметит День города? Уже известна программа праздничных мероприятий!

|Название мероприятия
|Дата, время,
место проведения
|Фотовелоквест «Навстречу 633-летию Бобруйска»
|27.06.2020 г.
10.00
|Возложение венков и цветов к памятникам и местам захоронений времен Великой Отечественной войны (по отдельным планам администраций Ленинского и Первомайского районов)
|29.06.2020 г.
09.30
|Возложение венков и цветов представителями государственных органов, общественных организаций, трудовых коллективов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)
|29.06.2020 г.
10.30
площадь Победы
|Торжественное открытие первой подстанции УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»
|29.06.2020 г.
11.30
|Квест-игра «По улицам родного города»
|29.06.2020 г.
11.00-13.00
улицы Социалистическая, Советская, Чонгарская, Пушкина, Бахарова, Интернациональная, Октябрьская, Урицкого, Минская
|Работа тематических детских площадок
|29.06.2020 г.
ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска»
11.00-12.00
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска»
10.00-17.00
Молодежный парк
15.00-17.00
|Праздничная программа «Бобруйск – 633»
|29.06.2020 г.
11.00-21.00
ГУК «Городской парк культуры и отдыха»
|Фестиваль воздушных змеев
|29.06.2020 г.
15.00-17.00
территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|Онлайн-концерт «Этот город – самый лучший город на земле!»
|29.06.2020
18.00
интернет-площадка ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» https://www.instagram.com/dvorezbobr
|Онлайн трансляция спектакля «На перепутье двух дорог»
|29.06.2020
18.00
интернет-площадка УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)»
|Акция в организациях общественного питания «С ароматом Бобруйска»
|29.06.2020 г.
открытые площадки у стационарных кафе по ул. Социалистической: «ТиКава», «Лакомка», «Стрелец», «Дымок» и ул. Советской: «У Федора», «Аякс», «Любимое место»
|Интернет-челлендж «Да Бабруйска з любоўю»
|18-29.06.2020 г.
|Флеш-акция «С праздником, любимый город»
|23-29.06.2020 г.
|«Хроника Великого освобождения». Выставочный проект на основе материалов фондов УК «Бобруйский краеведческий музей»
|29.06-31.07.2020 г.
УК «Бобруйский краеведческий музей»