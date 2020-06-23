0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Как Бобруйск отметит День города? Уже известна программа праздничных мероприятий!
Афиша

Как Бобруйск отметит День города? Уже известна программа праздничных мероприятий!

201 0

 

Название мероприятияДата, время,

место проведения

Фотовелоквест «Навстречу 633-летию Бобруйска»27.06.2020 г.

10.00

Возложение венков и цветов к памятникам и местам захоронений времен Великой Отечественной войны (по отдельным планам администраций Ленинского и Первомайского районов)29.06.2020 г.

09.30

Возложение венков и цветов представителями государственных органов, общественных организаций, трудовых коллективов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)29.06.2020 г.

10.30

площадь Победы

Торжественное открытие первой подстанции УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи»29.06.2020 г.

11.30

Квест-игра «По улицам родного города»29.06.2020 г.

11.00-13.00

улицы Социалистическая, Советская, Чонгарская,  Пушкина, Бахарова, Интернациональная, Октябрьская,  Урицкого, Минская

Работа тематических детских площадок29.06.2020 г.

ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска»

11.00-12.00

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска»

10.00-17.00

Молодежный парк

15.00-17.00

Праздничная программа «Бобруйск – 633»29.06.2020 г.

11.00-21.00

ГУК «Городской парк культуры и отдыха»

Фестиваль  воздушных змеев29.06.2020 г.

15.00-17.00

территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

 

Онлайн-концерт «Этот город – самый лучший город на земле!»29.06.2020

18.00

интернет-площадка ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска»  https://www.instagram.com/dvorezbobr

Онлайн трансляция спектакля «На перепутье двух дорог»29.06.2020

18.00

интернет-площадка УК «Могилевский областной  театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)» 

https://teatr-bobr.by

Акция в организациях общественного питания «С ароматом Бобруйска»29.06.2020 г.

открытые площадки у стационарных кафе по ул. Социалистической: «ТиКава», «Лакомка», «Стрелец»,  «Дымок» и ул. Советской:                         «У Федора», «Аякс», «Любимое место»

Интернет-челлендж «Да Бабруйска з любоўю»18-29.06.2020 г.
Флеш-акция «С праздником, любимый город»23-29.06.2020 г.
«Хроника Великого освобождения». Выставочный проект на основе материалов фондов УК «Бобруйский краеведческий музей»29.06-31.07.2020 г.

УК «Бобруйский краеведческий музей»

 

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости