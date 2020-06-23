Как Бобруйск отметит День города? Уже известна программа праздничных мероприятий!

Название мероприятия Дата, время, место проведения

Фотовелоквест «Навстречу 633-летию Бобруйска» 27.06.2020 г. 10.00

Возложение венков и цветов к памятникам и местам захоронений времен Великой Отечественной войны (по отдельным планам администраций Ленинского и Первомайского районов) 29.06.2020 г. 09.30

Возложение венков и цветов представителями государственных органов, общественных организаций, трудовых коллективов к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова и братской могиле воинов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 29.06.2020 г. 10.30 площадь Победы

Торжественное открытие первой подстанции УЗ «Бобруйская станция скорой и неотложной медицинской помощи» 29.06.2020 г. 11.30

Квест-игра «По улицам родного города» 29.06.2020 г. 11.00-13.00 улицы Социалистическая, Советская, Чонгарская, Пушкина, Бахарова, Интернациональная, Октябрьская, Урицкого, Минская

Работа тематических детских площадок 29.06.2020 г. ГУК «Парк культуры и отдыха г.Бобруйска» 11.00-12.00 ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» 10.00-17.00 Молодежный парк 15.00-17.00

Праздничная программа «Бобруйск – 633» 29.06.2020 г. 11.00-21.00 ГУК «Городской парк культуры и отдыха»

Фестиваль воздушных змеев 29.06.2020 г. 15.00-17.00 территория ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»

Онлайн-концерт «Этот город – самый лучший город на земле!» 29.06.2020 18.00 интернет-площадка ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» https://www.instagram.com/dvorezbobr

Онлайн трансляция спектакля «На перепутье двух дорог» 29.06.2020 18.00 интернет-площадка УК «Могилевский областной театр драмы и комедии им.В.И.Дунина-Марцинкевича (г.Бобруйск)» https://teatr-bobr.by

Акция в организациях общественного питания «С ароматом Бобруйска» 29.06.2020 г. открытые площадки у стационарных кафе по ул. Социалистической: «ТиКава», «Лакомка», «Стрелец», «Дымок» и ул. Советской: «У Федора», «Аякс», «Любимое место»

Интернет-челлендж «Да Бабруйска з любоўю» 18-29.06.2020 г.

Флеш-акция «С праздником, любимый город» 23-29.06.2020 г.