Из дачных домиков бобруйчан вор выносил провода от электроприборов

- Приехав в январе проведать дачу в деревне Зарубин Угол, женщина заметила, что в доме кто-то побывал - пропали посуда, одежда и обувь на общую сумму 90 рублей. Свой второй визит на дачу пенсионерка совершила в феврале: тогда исчез газовый баллон и швейная машинка. По подозрению в преступлении сыщики задержали 39-летнего житель деревни Павловичи, ранее уже судимого за кражи, - рассказали в УВД облисполкома.

В агрогородке Долгое Кличевского района задержан подозреваемый в совершении четырех краж. 22-летний житель Кличевского района из дачных домов и сараев похищал продукты, бытовую технику и строительные инструменты.

- Установлен подозреваемый в совершении краж из домов на территории дачных товариществ «Агромаш» и «Шинник» в Бобруйском районе. Здесь он действовал избирательно: из четырех дачных домов вынес лишь провода от электроприборов и бытовой техники, которые впоследствии сдавал в пункт приема лома цветных металлов, - отметили в УВД облисполкома.

В прошлом году в области регистрировалось 186 краж из дач. 52 из них случились в Бобруйском районе, 16 – в Могилевском, 17 – в Осиповичском. Именно в этих районах сконцентрированы дачные участки жителей областного центра и Бобруйска.